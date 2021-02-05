مراجعة واشنطن لسياساتها تجاه كوريا الشمالية ستضع في الاعتبار الهجمات الإلكترونية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المراجعة الجارية لسياسات الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية ستأخذ أيضا في الاعتبار التهديدات الإلكترونية التي تشكلها الدولة الشيوعية.وأدلى المتحدث باسم الوزارة "نيد برايس" بهذه التصريحات أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي، ردّا على سؤال حول لائحة الاتهام الأمريكية ضد ثلاثة من القراصنة الكوريين الشماليين، لارتكابهم أنشطة إجرامية مزعومة.وقال "برايس" إن المراجعة ستأخذ في الاعتبار "مجمل الأنشطة الخبيثة والتهديدات التي مصدرها كوريا الشمالية".وقال المتحدث إنه في أغلب الأحيان تتحدث الولايات المتحدة عن برنامج كوريا الشمالية النووي والصواريخ الباليستية، لكن أنشطتها الخبيثة في تنفيذ الهجمات الإلكترونية هو شيء تقوم الولايات المتحدة بتقييمه بعناية والنظر فيه أيضا.وتأتي التصريحات عقب كشف وزارة العدل الأمريكية عن لائحة الاتهام ضد ثلاثة قراصنة كوريين شماليين بشأن مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية.