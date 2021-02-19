بدء حملة التطعيم الوطني في كوريا ضد فيروس كورونا

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بدأت حملة التطعيم بلقاح شركة "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا على الصعيد الوطني في كوريا الجنوبية.وغادرت ست شاحنات تحمل اللقاحات المركز اللوجستي في مدينة "إيتشون" في حوالي الساعة 5:30 من صباح اليوم الخميس، متوجهة إلى مقاطعتيْ جنوب وشمال "كيونغ سانغ"، برفقة مركبات تابعة للجيش والشرطة.وسوف تنقل حوالي 50 شاحنة ما مجموعه 347 ألف جرعة، أي ما يكفي لتطعيم 170 ألف شخص، إلى المراكز الصحية ومستشفيات ودور رعاية المسنين في جميع أنحاء البلاد اليوم الخميس.وسوف تصل لقاحات تكفي لتطعيم 785 ألف شخص إلى المركز اللوجستي بحلول الأحد، وسيتم نقلها من هناك إلى حوالي 250 من مراكز الصحة العامة و1600 من مستشفيات كبار السن.ومن المقرر أن يكون العاملون في تلك المرافق والمرضى الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما أول من يحصل على لقاحات "أسترازينيكا"، التي يتم تصنيعها في مصنع شركة "إس كيه بيو ساينس" في مدينة "آن دونغ".