واشنطن تحث مجلس حقوق الإنسان على دعم القرارات المتعلقة بكوريا الشمالية

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حث وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على دعم القرارات التي تتناول انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية ودول أخرى.ووجه "بلينكن" الدعوة أمس الأربعاء في خطاب مسجل للجزء رفيع المستوى من الدورة العادية رقم 64 لأعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.ودعا الوزير الأمريكي المجلس إلى استغلال هذه الجلسة الحالية لدعم القرارات التي تتناول القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وكوريا الشمالية وسريلانكا وجنوب السودان.وفي بيان منفصل، قال "بلينكن" إنه بناء على التحقيقات التي أجريت حول الانتهاكات في سوريا وكوريا الشمالية ومن أجل مكافحة العنصرية والاضطهاد الديني فيجب على مجلس حقوق الإنسان دعم المكافحين ضد الظلم والاستبداد.كما أكد "بلينكن" مجددا التزام واشنطن بالضغط من أجل تعزيز حقوق الإنسان، قائلا إن الولايات المتحدة تخطط للمشاركة في انتخابات المجلس في أوائل العام القادم.وقد انسحب الرئيس السابق "دونالد ترامب" من المجلس في يونيو 2018.