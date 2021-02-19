الحكومة الكورية تضخ 19.5 تريليون وون لمساعدة 6.9 مليون شخص مضار من كورونا

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية ضخ 19.5 تريليون وون لمساعدة 6.9 مليون شخص أصيبوا بأضرار نتيجة لوباء كورونا، وذلك ضمن الجولة الرابعة من دعم الإغاثة للمتضررين من تداعيات فيروس كورونا.جاء هذا القرار في مشروع الميزانية التكميلية الإضافية الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم الثلاثاء، حيث كشفت الحكومة عن حجم الجولة الرابعة من دعم الإغاثة المالية، ونطاق الحاصلين على ذلك الدعم.وبموجب القرار، سيتم تقديم دعم يبلغ 5 ملايين وون لكل من أصحاب المرافق الرياضية والحانات والبارات التي ظلت خاضعة للإغلاق لمدة طويلة.وسوف يتم تقديم دعم بقيمة 4 ملايين وون لأصحاب المعاهد الأكاديمية ومرافق الرياضة الشتوية، فيما سيتلقى أصحاب المطاعم والمقاهي 3 ملايين وون كدعم مالي.أما أصحاب الأعمال الصغيرة الأخرى التي يقل حجم مبيعاتها السنوية عن مليار وون فسوف يحصلون على دعم مالي يتراوح بين مليون وون ومليوني وون.ويقضي القرار بتخفيض الرسوم الكهربائية عن الأعمال الصغيرة بنسبة تصل إلى 50% لمدة 3 أشهر.وبهذا يبلغ عدد الذين سيحصلون على دعم الإغاثة من الحكومة 3 ملايين و850 ألف شخص، بزيادة مقدارها مليون و50 ألف شخص بالمقارنة مع الجولة الثالثة من دعم الإغاثة.بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم 500 ألف وون من الدعم المالي لكل بائع متجول، و500 ألف وون لمدة 5 أشهر لكل طالب جامعي يعاني والداه من صعوبات مالية بسبب وباء كورونا.وتخطط الحكومة لخلق 275 ألف وظيفة جديدة للشباب والأجيال الأكبر سنا والنساء.وقالت الحكومة إنه من المتوقع إطلاق حملة دفع دعم الإغاثة اعتبارا من يوم التاسع والعشرين من مارس الجاري، إذا تمت المصادقة البرلمانية على مشروع الميزانية التكميلية الإضافية في منتصف مارس.