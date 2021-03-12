الحكومة الكورية تمدد التباعد الاجتماعي وتخفف جزئيا حظر التجمعات

Photo : YONHAP News

قررت حكومة كوريا الجنوبية استمرار تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي الحالية لمدة أسبوعين آخرين اعتبارا من اليوم الاثنين، مع تطبيق تخفيف جزئي للحظر المفروض على التجمعات التي تضم خمسة أشخاص أو أكثر.وأعلن المقر المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة عن هذا القرار في وقت سابق، موضحا أن المستوى 2 من قواعد التباعد الاجتماعي الذي يتم تطبيقه حاليا في منطقة العاصمة، والمستوى 1.5 الذي يتم تطبيقه في بقية البلاد، سوف يستمران حتى يوم 28 مارس.وسوف يسمح للمرافق متعددة الأغراض في منطقة العاصمة، بما في ذلك المقاهي والمطاعم والصالات الرياضية الداخلية، بالعمل حتى الساعة العاشرة مساء فقط، كما سيتم تطبيق هذا القرار أيضا على الحمامات العامة.وتم أيضا تمديد الحظر المفروض على التجمعات المكونة من خمسة أشخاص أو أكثر، ولكن سيسمح بالتجمع لما يصل إلى ثمانية أشخاص بين أفراد الأسرة المباشرين، وأيضا الاجتماعات الأولية بين عائلات الأشخاص الذين على وشك الزواج. وإذا كان هناك أطفال دون سن السادسة، فسيُسمح بتجمع ما يصل إلى أربعة أطفال وأربعة بالغين فقط.