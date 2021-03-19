استطلاع حول توحيد مرشحي المعارضة لانتخابات عمودية سيول

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سيتم إجراء استطلاع للرأي العام اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء لتحديد المرشح الموحد لتكتل المعارضة لانتخابات منصب عمدة مدينة سيول، في الانتخابات الفرعية التي ستجري في شهر أبريل القادم.وقد توصل مرشحا المعارضة الرئيسيان "أوه سي هون" من حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، و"آن تشول سو" من حزب الشعب المعارض الصغير، إلى اتفاق بشأن الجدول الزمني للاستطلاع العام في اجتماع عقد أمس الأحد في مقر البرلمان.وسوف يتم إجراء استطلاع الرأي العام على مستخدمي الهاتف المحمول فقط، حيث تجري شركتان من الشركات المتخصصة في استطلاعات الرأي هذا الاستطلاع على 1600 شخص لكل منهما.وسوف يتم الإعلان عن نتيجة الاستطلاع بعد غد الأربعاء على أبعد تقدير، أي قبل يوم من بدء فترة الحملات الانتخابية الرسمية.