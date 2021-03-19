تفوق مرشحي المعارضة على مرشح الحزب الحاكم في انتخابات عمودية سيول

Photo : YONHAP News

أظهر استطلاع للرأي العام أن مرشحي المعارضة الرئيسيين في الانتخابات الفرعية لعمودية بلدية سيول التي ستجري الشهر القادم سوف يتفوقان بفارق كبير على منافسهما من الحزب الحاكم إذا وحدت المعارضة مرشحيها في الانتخابات.واتضح من الاستطلاع الذي أجراه ثلاث من الشركات المتخصصة في استطلاعات الرأي خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن "أوه سي هون" مرشح حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي حصل على 47%، مقابل 30,4% لصالح "بارك يونغ سون" مرشحة الحزب الديمقراطي الحاكم، وذلك إذا تم إجراء الانتخابات بينهما فقط، بينما حصل "آن تشول سو" مرشح حزب الشعب المعارض الصغير على 45,9%، مقابل 29,9% للمرشحة بارك إذا جرت الانتخابات بينهما فقط.ومن حيث الملاءمة لتقديم المعارضة مرشحا موحدا، حصل "أوه" على 34,4%، أي أكثر بمقدار نقطة مئوية واحدة فقط مقارنة بالمرشح "آن". أما بالنسبة للتنافسية، فقد فاز "أوه" بنسبة 39%، و"آن" بـ37,3%.وتم إجراء الاستطلاع، بتكليف من ثلاث محطات إذاعية، هي: كي بي إس وإس بي إس وإم بي سي، ويبلغ مستوى ثقة فيه 95% بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3,1%.