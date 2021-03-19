سيول تمتنع عن اتخاذ موقف من قرار الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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من المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة إصدار قرار بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.وتدين مسودة القرار التي قدمتها 43 دولة، بشدة انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان، وتحث مجلس الأمن الدولي على اتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك إحالة قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى محكمة العدل الدولية.ومن بين الدول التي شاركت في تقديم مسودة القرار: الولايات المتحدة التي عادت إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد أن انسحبت من عضويته في عام 2018 خلال حكومة الرئيس السابق "دونالد ترامب".ومن جانبها لم تتخذ كوريا الجنوبية حتى الآن موقفا من قرار الأمم المتحدة مع الوضع في الاعتبار رد الفعل من قبل كوريا الشمالية.وكانت كوريا الجنوبية قد شاركت في تقديم قرارات الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية منذ عام 2009 ولعشرة أعوام متتالية، لكنها لم تشارك في تقديم مثل هذا القرار منذ عام 2019، وبدلا من ذلك أبدت تأييدها للقرار عند التصويت.