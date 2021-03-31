اليابان توافق على كتاب مدرسي يحتوي على نظرية مثيرة للجدل

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وافقت الحكومة اليابانية على كتاب تاريخ مدرسي يزعم أن اليابان حكمت الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة الكورية منذ ما يقرب من ألفي عام.ويعد هذا الكتاب المدرسي الذي نشرته وألفته الجمعية اليابانية لإصلاح الكتب المدرسية التاريخية، وهي مجموعة ذات توجهات يمينية، من بين حوالي 300 كتاب مدرسي جديد تمت مراجعتها والموافقة عليها بواسطة وزارة التعليم اليابانية أمس الثلاثاء ليتم استخدامها ابتداء من العام القادم.ووفقا للمجموعة المدنية الكورية الجنوبية "التضامن من أجل السلام الآسيوي وتعليم التاريخ"، فإن الكتاب المدرسي المعني لا يشير صراحة إلى النظرية التي تدعمها بعض الجماعات اليمينية اليابانية والتي تقول إن حكومة "ياماتو" اليابانية حكمت بعض أجزاء في المناطق الجنوبية من شبه الجزيرة الكورية بين القرنين الرابع والسادس الميلادي. لكن المجموعة الكورية الجنوبية أشارت إلى أن الكتاب يدعم آراء تلك النظرية ويقول إنه اليابان هزمت مملكة "بيكجي" الكورية في عام 391، وبالتالي تم تنصيب ملك مملكة "كوكوريو" العظيم "كوانغ غيه تو"، على الرغم من أن ذلك يتعارض مع نتائج غالبية الدراسات.