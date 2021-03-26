زيادة التوقعات بنشوب حرب أهلية في ميانمار

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أصيب موظف يعمل في فرع بنك "شين هان" الكوري في مدينة "يانغون" في ميانمار بجراح نتيجة لإطلاق الرصاص عليه، ويتلقى حاليا العلاج في إحد المستشفيات.وقال البنك الكوري اليوم إن الموظف المحلي في فرعه في ميانمار تعرض لهجوم في طريق عودته إلى بيته في حوالي الساعة الخامسة من بعد ظهر أمس وهو يستقل سيارة البنك، وقد نُقل إلى مستشفى قريب من موقع الحادث، وبالتالي قرر بنك "شين هان" إغلاق فرعه هناك مؤقتا، وأمر موظفي الفرع بالعمل من منازلهم.ومن ناحية أخرى، أخبرت السفارة الكورية لدى ميانمار الكوريين المقيمين هناك بعدم فتح نوافذ بيوتهم وعدم الخروج إلى الشرفات، وحذف أي فيديوهات ذات صلة بالمظاهرات المضادة للانقلاب العسكري هناك من هواتفهم.يشار إلى أن الحكومة الأمريكية كانت قد أمرت موظفيها وأسرهم باستثناء العناصر الضرورية بمغادرة ميانمار، كما أوصت الحكومتان الألمانية والنرويجية مواطنيها بالمغادرة أيضا.