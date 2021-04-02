الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

الحكومة الكورية تؤكد بذل كل الجهود للحصول على لقاحات كورونا في أسرع وقت

Write: 2021-04-02 14:34:38Update: 2021-04-02 15:18:01

الحكومة الكورية تؤكد بذل كل الجهود للحصول على لقاحات كورونا في أسرع وقت

Photo : YONHAP News

أكد رئيس الوزراء الكوري "جونغ سيه كيون" اليوم الجمعة أن حكومته ستبذل كل ما في وسعها للحصول على لقاحات "يانسن" و"نوفافكس" و"موديرنا" في أسرع وقت ممكن.
وأضاف "جونغ" أن الحكومة ستركز كل طاقتها ليتم تطعيم أكثر من مليوني شخص بلقاحات كورونا في غضون النصف الأول من هذا العام.
كما أكد أيضا أنه سيتم استيراد 14 مليونا و730 ألف جرعة من مختلف اللقاحات خلال الربع الثاني من هذا العام.
ومن بين اللقاحات التي سيتم استيرادها عن طريق مبادرة "كوفاكس" للقاحات، ستصل لكوريا 430 ألف جرعة من لقاحات "أسترازينيكا" غدا السبت، و300 ألف جرعة من لقاحات "فايزر" قبل نهاية شهر يونيو القادم.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم استيراد إجمالي 7 ملايين جرعة من لقاح "فايزر" بناء على الصفقات الفردية على مراحل حتى نهاية يونيو القادم.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;