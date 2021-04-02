الحكومة الكورية تؤكد بذل كل الجهود للحصول على لقاحات كورونا في أسرع وقت

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أكد رئيس الوزراء الكوري "جونغ سيه كيون" اليوم الجمعة أن حكومته ستبذل كل ما في وسعها للحصول على لقاحات "يانسن" و"نوفافكس" و"موديرنا" في أسرع وقت ممكن.وأضاف "جونغ" أن الحكومة ستركز كل طاقتها ليتم تطعيم أكثر من مليوني شخص بلقاحات كورونا في غضون النصف الأول من هذا العام.كما أكد أيضا أنه سيتم استيراد 14 مليونا و730 ألف جرعة من مختلف اللقاحات خلال الربع الثاني من هذا العام.ومن بين اللقاحات التي سيتم استيرادها عن طريق مبادرة "كوفاكس" للقاحات، ستصل لكوريا 430 ألف جرعة من لقاحات "أسترازينيكا" غدا السبت، و300 ألف جرعة من لقاحات "فايزر" قبل نهاية شهر يونيو القادم.وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم استيراد إجمالي 7 ملايين جرعة من لقاح "فايزر" بناء على الصفقات الفردية على مراحل حتى نهاية يونيو القادم.