شركة الصناعات الجوية الكورية تخطط لتطوير مركبات للتنقل الجوي حتى عام 2029

قالت شركة الصناعات الجوية والفضائية في كوريا الجنوبية أمس الأحد إنها تهدف إلى تحقيق مبيعات سنوية تبلغ عشرة تريليونات وون بحلول عام 2030، لتنمو وتصبح واحدة من أكبر 20 شركة للصناعات الجوية والفضائية على مستوى العالم.وكشفت الشركة عن مجموعة من الخطط والرؤى لتحقيق هذا الهدف، في مؤتمر صحفي عقدته في جنوب سيول، حيث قالت إنها ستطور مركبات للتنقل الجوي الحضري قادرة على الإقلاع والهبوط عموديا بحلول عام 2029، والتقدم إلى مجال خدمات المعلومات المستندة إلى الأقمار الصناعية في عام 2023.وأوضح رئيس الشركة "آن هيون هو" إنه في مرحلة ما، ستعلن شركته عن إبرام مشراكة مع شركة محلية في أعمال النقل الجوي المستقبلية.وأشار "آن" إلى أن شركته سجلت مبيعات بقيمة ثلاثة تريليونات وون في عام 2019، وقد حددت هدفا يتمثل في تحقيق مبيعات بقيمة 10 تريليون وون بحلول عام 2030 من خلال تلك الخطط.