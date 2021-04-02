83% من الكوريين الجنوبيين يعتبرون الصين تهديدا للأمن القومي

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توصلت دراسة استقصائية أجرها مركز أبحاث أمريكي إلى أن أربعة من بين كل خمسة كوريين جنوبيين يعتبرون أن الصين تشكل تهديدا للأمن القومي لبلادهم.وأعلن "مجلس شيكاغو للشؤون العالمية" أول من أمس الثلاثاء عن نتائج استطلاع أجراه الشهر الماضي، حيث اتضح من خلاله أن 83% من الكوريين الجنوبيين ينظرون إلى الصين على أنها تهديد للأمن القومي، بينما أجاب 12% فقط بأن الصين شريك لكوريا الجنوبية في الشؤون الأمنية.وفي نفس الوقت، أجاب 60% من المشاركين في الاستطلاع بأن الصين تمثل تهديدا اقتصاديا، مقابل 37% قالوا إن الصين شريك اقتصادي.لكن الخوف من معدلات المواليد المنخفضة تفوّق على الخوف من التهديد الصيني بنسبة 81% بين المشاركين، في حين اختار 76% التغير المناخي، واختار 62% البرنامج النووي لكوريا الشمالية.كما أظهر الاستطلاع تراجع النظرة الإيجابية إلى الصين منذ الاستطلاع الأخير الذي أجري في عام 2019، حيث صارت أعلى بقليل من كوريا الشمالية وأقل بقليل من اليابان.وقد شمل الاستطلاع ألفا من البالغين الكوريين الجنوبيين، وأجراه مركز الأبحاث "هانكوك ريسيرش" الذي يقع مقره في سيول، وذلك خلال الفترة من 24 وحتى 28 مارس.