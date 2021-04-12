الحكومة الكورية تعلق تشغيل الأندية والحانات في سيول وبوسان بدءا من اليوم

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية وقف تشغيل النوادي والحانات في منطقة سيول الكبرى ومدينة بوسان اعتبارا من اليوم الاثنين، في محاولة لوقف زيادة الإصابات العنقودية بفيروس كورونا في مرافق الترفيه التي لديها خطورة عالية لنقل العدوى.ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة يوم أمس الأحد، أصدرت الحكومة هذا القرار مع تمديد قواعد التباعد الاجتماعي الحالية لمدة ثلاثة أسابيع أخرى حتى يوم 2 مايو.وبذلك ستظل منطقة سيول الكبرى تحت المستوى 2 من نظام التباعد الاجتماعي، وهو ثالث أعلى مستوى في النظام المكون من خمسة مستويات، بينما ستستمر الأجزاء الأخرى من البلاد تحت المستوى 1.5. كما سيستمر الحظر المفروض على التجمعات الشخصية لخمسة أشخاص أو أكثر لمدة ثلاثة أسابيع أخرى.وفي منطقة سيول الحضرية، سيستمر السماح للمطاعم والمقاهي وغرف الكاريوكي والصالات الرياضية بالعمل حتى الساعة 10 مساء، ولكن يمكن تعديل موعد الإغلاق ليصبح في الساعة 9 مساء، في أي وقت في حالة حدوث ارتفاع في عدد الإصابات.