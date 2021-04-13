السلطات الكورية تبدأ إجراءات الموافقة على لقاحات موديرنا

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من المقرر أن تبدأ كوريا الجنوبية إجراءات الموافقة على الاستخدام المحلي للقاحات المضادة لفيروس كورونا التي طورتها شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا".وقالت وزارة الغذاء والدواء الكورية أمس الاثنين إن شركة "جي سي فارما" تقدمت بطلب للحصول على موافقة لاستيراد لقاحات موديرنا. وقد تم اختيار شركة "جي سي فارما" الكورية الجنوبية في وقت سابق للتعامل مع إجراءات الموافقة المحلية وتوريد لقاحات موديرنا.وتخطط الحكومة الكورية لاستيراد ما مجموعه 40 مليون جرعة من لقاحات موديرنا، أي بما يكفي لتطعيم 20 مليون شخص.ويذكر أن لقاحات موديرنا تعتمد على الحمض الريبي النووي، مثل لقاحات شركة فايزر المعتمدة بالفعل للاستخدام في كوريا الجنوبية.وتشمل إجراءات إدخال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كوريا ثلاث مراحل، وهي: مراجعة من قبل لجنة استشارية من الخبراء، ومراجعة للجنة من الصيادلة، ثم مراجعة شاملة نهائية.