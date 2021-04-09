مبيعات السيارات المحلية في الربع الأول تسجل رقما قياسيا

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سجل حجم مبيعات السيارات في السوق المحلية الكورية خلال الربع الأول من هذا العام رقما قياسيا غير مسبوق على الإطلاق.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الثلاثاء، بلغ حجم مبيعات السيارات في السوق الكورية 432 ألفا و349 سيارة في الربع الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق على أساس الربع الأول من العام.وأشار التقرير إلى أن حجم إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية بلغ 908 آلاف و823 سيارة في الربع الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 12.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما حجم صادرات السيارات فبلغ 555 ألفا و430 سيارة في الربع الأول، بزيادة 16.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت قيمة صادرات السيارات 11 مليارا و920 مليون دولار، بزيادة نسبتها 31.5%.وقال التقرير إن حجم صادرات السيارات الصديقة للبيئة بلغ 92 ألف سيارة، مسجلا بذلك أعلى مستوياته، حيث بلغت حصة السيارات الصديقة للبيئة من إجمالي صادرات السيارات 15.9%.وأضاف أن حجم إنتاج السيارات في شهر مارس الماضي شهد انخفاضا بنسبة 9.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب نقص إمدادات أشباه الموصلات الخاصة بالسيارات.