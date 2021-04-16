واشنطن تبقي على توصياتها بشأن السفر إلى كوريا الجنوبية

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حافظت الولايات المتحدة على توصياتها لمواطنيها بشأن السفر إلى كوريا الجنوبية في المستوى الثاني، رغم أنها وسعت من توصيات عدم السفر لتشمل حوالي 80% من دول العالم.ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، لا تزال كوريا الجنوبية تحت المستوى الثاني الذي يدعو المسافرين الأمريكيين إلى "زيادة الحذر"، وهو ثاني أقل مستوى في نظام التحذير من السفر المكون من أربعة مستويات، وذلك بعد التحديث الذي تم إجراؤه يوم أمس الثلاثاء.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستقوم بتحديث إرشادات السفر الخاصة بها لتعكس بشكل أكبر التقييمات الصادرة عن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حيث بلغت نسبة الدول التي دخلت في المستوى الرابع ما يقرب من 80 في المائة في جميع أنحاء العالم.وقد ارتفع عدد البلدان الخاضعة للمستوى الرابع إلى 95 بعدما كان 34 سابقا، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر لاحقا.واعتبارا من صباح اليوم الأربعاء، تم تصنيف الصين واليابان في المستوى الثالث الذي يوصي المواطنين الأمريكيين بـ"إعادة النظر في السفر"، بينما تقع كوريا الشمالية تحت المستوى الرابع.