15% زيادة في صادرات كوريا من مستحضرات التجميل في عام 2020

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نمت صادرات كوريا الجنوبية من مستحضرات التجميل بنسبة 15% تقريبا في عام 2020 مقارنة بالعام الأسبق على الرغم من جائحة كورونا.ووفقا لبيانات صادرة عن هيئة الجمارك الكورية يوم أمس الأحد، بلغت قيمة شحنات مستحضرات التجميل إلى الخارج 6 مليارات و120 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، بزيادة نسبتها 14.88 بالمائة مقارنة بالعام الأسبق.وفي الربع الأول من هذا العام قفزت قيمة صادرات مستحضرات التجميل أيضا بنسبة 32,4% على أساس سنوي لتصل إلى مليار و880 مليون دولار.وقد تحول الميزان التجاري لكوريا في مجال مستحضرات التجميل إلى فائض منذ عام 2013، ونما إلى أكثر من 5 مليارات دولار في العام الماضي.وانخفضت واردات كوريا الجنوبية من مستحضرات التجميل بنسبة 10,7% على أساس سنوي في عام 2020، لتصل إلى مليار و80 مليون دولار.