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الاقتصادية

15% زيادة في صادرات كوريا من مستحضرات التجميل في عام 2020

Write: 2021-04-26 10:43:32

15% زيادة في صادرات كوريا من مستحضرات التجميل في عام 2020

Photo : Getty Images Bank

نمت صادرات كوريا الجنوبية من مستحضرات التجميل بنسبة 15% تقريبا في عام 2020 مقارنة بالعام الأسبق على الرغم من جائحة كورونا.
ووفقا لبيانات صادرة عن هيئة الجمارك الكورية يوم أمس الأحد، بلغت قيمة شحنات مستحضرات التجميل إلى الخارج 6 مليارات و120 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، بزيادة نسبتها 14.88 بالمائة مقارنة بالعام الأسبق.
وفي الربع الأول من هذا العام قفزت قيمة صادرات مستحضرات التجميل أيضا بنسبة 32,4% على أساس سنوي لتصل إلى مليار و880 مليون دولار.
وقد تحول الميزان التجاري لكوريا في مجال مستحضرات التجميل إلى فائض منذ عام 2013، ونما إلى أكثر من 5 مليارات دولار في العام الماضي.
وانخفضت واردات كوريا الجنوبية من مستحضرات التجميل بنسبة 10,7% على أساس سنوي في عام 2020، لتصل إلى مليار و80 مليون دولار.
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