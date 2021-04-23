خطة حكومية كورية لتوسع المفهوم القانوني للأسرة

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قررت الحكومة الكورية توسيع مفهوم ونطاق الأسرة قانونيا من أجل استيعاب مختلف أشكال الأسر، واتخاذ طريقة تقرير الوالدين للقب أولادهم من خلال التشاور.جاء ذلك في مسودة الخطة الإطارية الرابعة للصحة والأسرة، التي كشفت عنها وزارة المرأة والأسرة أمس، والتي تتضمن توسيع مفهوم ونطاق الأسرة قانونيا من أجل استيعاب مختلف أشكال الأسر بما فيها الإقامة المشتركة بدون زواج، والزواج العرفي، وأيضا دعم الأمهات غير المتزوجات والآباء غير المتزوجين في إجراءات تسجيل مواليدهم، والسماح للوالدين بتقرير لقب الأولاد من خلال التشاور.وتخطط الوزارة لإجراء استطلاع للرأي العام حتى شهر يونيو القادم للتعرف على آراء الشعب بشأن إنجاب النساء غير المتزوجات بمفردهن باستخدام تقنيات الإنجاب المساعدة.كما ستقوم الحكومة بتحسين نظم الرعاية والوصايا والثقة من أجل حماية حقوق أفراد الأسر البديلة، بحيث يتم دفع إعالة الطفل إلى الآباء الوحيدين الذين يتلقون إعانات المعيشة واستبعاد الآباء الذين لم يفوا بالتزاماتهم الآبوية من الميراث.إضافة إلى ذلك سيتم توسيع دعم الحكومة لخدمة الرعاية بالأطفال، وتوسيع نطاق إجازة رعاية الأطفال ليشمل وظائف تخصصية ومؤقتة أيضا.