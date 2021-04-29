تسجيل أقل من 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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انخفض عدد حالات الإصابة اليومي بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى ما دون 700 حالة طوال يوم أمس الأربعاء، وسط استمرار المخاوف من ارتفاع أعداد الإصابات.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إنه تم تسجيل 680 حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس مما رفع عدد الحالات المتراكم إلى 121 ألفا و351 حالة.وقد انخفض العدد اليومي بمقدار 100 حالة تقريبا عن اليوم السابق، ولكن ما زالت المخاوف من ارتفاع أعداد الإصابات قائمة في ظل تفشي حالات العدوى الجماعية في جميع أنحاء البلاد وعدم إمكانية تعقب حوالي 30% من الإصابات.ومن بين الحالات الجديدة كانت هناك 650 إصابة محلية المصدر و30 حالة قادمة من الخارج.وتم تسجيل أكثر من 65% من الحالات المحلية في منطقة العاصمة الكبرى، بما فيها 225 حالة في سيول، و176 في مقاطعة "كيونغ كي"، و22 حالة في إنتشون. وتم تسجيل 227 حالة أخرى في بقية مناطق البلاد.وتم الإبلاغ عن أربع حالات وفاة أخرى، ليرتفع العدد إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1825 حالة، ويبلغ معدل الوفيات 1.5%.وانخفض عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة بمقدار ثلاث حالات إلى 157 مريضا.