الرئيس مون يتعهد برعاية المشروعات الإقليمية منخفضة الأجور

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قال الرئيس "مون جيه إين" إن الحكومة ستقدم مساعدات مختلفة للمشروعات المشتركة بين الشركات والحكومات الإقليمية، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة.وفي افتتاح مصنع "كوانغ جو غلوبال موتورز" لتجميع السيارات في مدينة "كوانغ جو" الجنوبية الغربية، الذي أقيم أمس الخميس، قال "مون" إن الحكومة ستدعم وترعى بنشاط ما يسمى بمشروعات خلق فرص العمل "المربحة للجانبين"، باعتبارها استراتيجية ناجحة للاقتصاد الوطني.وقد تم إنشاء مصنع تجميع السيارات بعد توقيع شركة "هيون ديه موتور" وحكومة مدينة "كوانغ جو" اتفاقا في يناير من عام 2019 بشأن إنشاء مشروع لتصنيع السيارات منخفض الأجر في المدينة.ومن المقرر أن ينتج مصنع التجميع حوالي 70 ألف مركبة رياضية خفيفة الوزن سنويا بدءا من سبتمبر، وهو أول مصنع كامل لصناعة السيارات يتم إنشاؤه في كوريا منذ 23 عاما.وفي إشارة إلى قدرة المصنع الجديد على خلق حوالي 12 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، قال الرئيس إن هذا المشروع سيعزز ليس فقط الاقتصاد الإقليمي ولكن أيضا اقتصاد المناطق الأخرى من خلال المشروعات المماثلة التي ستحذو حذوه، وتعهد ببذل جهود حكومية مستمرة لبناء بلد مبتكر وشامل للجميع.