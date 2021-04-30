8 من بين كل 10 كوريين يقولون إن أمريكا أكثر أهمية لكوريا من الصين

Photo : YONHAP News

أظهر استطلاع حديث أن ثمانية من بين كل عشرة كوريين جنوبيين يعتقدون أن الولايات المتحدة أكثر أهمية لكوريا من الصين. ووفقا للاستطلاع الذي شمل ألفا وعشرة مواطنين كوريين تزيد أعمارهم عن 20 عاما، والذي صدرت نتائجه اليوم الاثنين، أعرب المشاركون عن نسبة رضاء عن الولايات المتحدة تبلغ 68%، وهي تقريبا ضعف نسبة الرضاء عن الصين البالغة 35%.وقال حوالي 71 في المائة من المشاركين إن كوريا الجنوبية بحاجة إلى الولايات المتحدة لتحقيق الازدهار الاقتصادي، بينما قال 76 في المائة إن سيول بحاجة إلى الحفاظ على علاقات أفضل مع واشنطن من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية. وكانت الأرقام المقابلة للصين 19 في المائة و16 في المائة على التوالي. وتضمنت أسباب اختيار الولايات المتحدة على الصين مشاركة قيم الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق، ويليها التحالف الأمني ​​من أجل السلام في شبه الجزيرة. وأشار أولئك الذين اختاروا الصين إلى وجود فرصة للتعاون الاقتصادي.وبشكل عام، قال حوالي 78 بالمائة إن الولايات المتحدة أكثر أهمية لكوريا الجنوبية، بينما اختار 13 بالمائة فقط الصين. وعندما طُلب منهم اختيار الدولة الأكثر أهمية لكوريا الجنوبية في غضون عشر سنوات، اختار حوالي 66 في المائة الولايات المتحدة بينما اختار 24 في المائة الصين. وقد تم إجراء المسح بواسطة اتحاد الصناعات الكورية، ونفذته شركة "مونو ريسيرش".