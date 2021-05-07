سيول ولندن تتفقان على التعاون بشأن تغير المناخ وجائحة كورونا

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عقد وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وبريطانيا حوارا استراتيجيا أمس الخميس لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والعالمية.ووفقا لما أعلنته وزارة الخارجية في سيول اليوم الجمعة، أجرى وزير الخارجية "جونغ أوي يونغ" محادثات مع نظيره البريطاني "دومينيك راب" في ضاحية "كينت" في لندن أمس الخميس، بعد يوم من اختتام الجلسة الوزارية لمجموعة السبع.وأجرى الجانبان محادثات معمقة حول العلاقات بين البلدين والقضايا العالمية، بما في ذلك تغير المناخ وجائحة كورونا، بالإضافة إلى الوضع في شبه الجزيرة الكورية.واتفق الوزيران على تعزيز التعاون بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، من خلال التنفيذ الوافي لاتفاقية التجارة الحرة الثنائية الموقعة في أغسطس 2019.كما اتفقا على تعزيز التعاون لضمان قدرة كوريا الجنوبية وبريطانيا على استضافة المنتديات العالمية الخاصة بكل منهما بنجاح، وهي قمة المشاركة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية المقرر عقدها في أواخر مايو في سيول، ومؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقده في نوفمبر في غلاسكو.واتفق الطرفان أيضا على تعزيز التضامن والتعاون الدوليين، من أجل التوزيع العادل للقاحات كورونا والتغلب على الوباء.