كوريا الشمالية تعزز الحجر الصحي في مناطق وصول المنشورات القادمة من الجنوب

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بدأت كوريا الشمالية في تعزيز مراقبتها لانتشار فيروس كورونا في المناطق القريبة من الحدود مع كوريا الجنوبية، والتي تستهدفها البالونات التي تحمل منشورات مناهضة لها.وقالت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية اليوم الجمعة إن منطقة "كوسونغ" في مقاطعة "كانغ وان" الكورية الشمالية تتخذ إجراءات استباقية لمنع تسلل فيروسات خبيثة إليها من خلال تعزيز مراقبة الحجر الصحي لمناطقها البحرية والجبلية.وأضافت الصحيفة قائلة إنه حتى عندما نصادف جسما غريبا يطير في مهب الريح، يجب أن نعتبره سببا محتملا لانتقال فيروس كورونا وليس مجرد ظاهرة طبيعية، مشيرة إلى البالونات التي تحتوى على منشورات مناهضة ضد بيونغ يانغ، والتي يرسلها المنشقون الكوريون الشماليون في كوريا الجنوبية إلى الشمال عبر الحدود.وكانت مجموعة ناشطة مكونة من منشقين كوريين شماليين في كوريا الجنوبية قد كشفت عن أنها أرسلت منشورات إلى كوريا الشمالية على مرحلتين خلال الفترة من يوم الخامس والعشرين وحتى التاسع والعشرين من أبريل الماضي.