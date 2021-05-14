تسجيل 619 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

Photo : YONHAP News

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أنه تم اكتشاف 619 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد، دون وجود أي علامات على تباطؤ عدد الإصابات.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن الحالات الجديدة رفعت من عدد الحالات المتراكم في البلاد إلى 132 ألفا و290 حالة.وقد بقي الرقم اليومي في نطاق 600 حالة لليوم الثالث على التوالي، دون أن ينخفض كثيرا حتى مع انخفاض عدد الاختبارات التي أجريت خلال عطلة نهاية الأسبوع.ومن بين الحالات الجديدة، كانت هناك 597 حالة إصابة محلية المصدر، و22 حالة بين القادمين من الخارج.وفيما يتعلق بالتطعيم، تلقى 3.73 مليون شخص أو ما يمثل 7.3% من إجمالي عدد السكان الجرعة الأولى من لقاح كورونا اعتبارا من صباح اليوم الاثنين، بينما حصل نحو 940 ألفا على جرعتي اللقاح.كما وصلت شحنة أخرى من لقاحات "أسترازينيكا" اليوم الاثنين أيضا، حيث اشترتها الحكومة مباشرة من مصنع "إس كيه بيو ساينس".ووفقا للسلطات الصحية، فقد غادر ما مجموعه 1.06 مليون جرعة من مصنع الشركة في "أندونغ" بمقاطعة "كيونغ سانغ" الشمالية في حوالي الساعة 10:00 صباح اليوم، ووصلت إلى مستودع في "إتشون" بمقاطعة "كيونغ كي" بعد ساعتين، وسيتم توزيعها منه على مواقع التطعيم في جميع أنحاء البلاد.ومن أصل 7.23 مليون جرعة تكفي لتطعيم 3.61 مليون شخص وكان مقررا وصولها إلى كوريا الجنوبية خلال الربع الثاني، تم الانتهاء حتى الآن من شحن 1.66 مليون جرعة.وسوف تتلقى كوريا الجنوبية نحو 430 ألف جرعة من لقاح "فايزر" يوم الأربعاء المقبل.ولتخفيف المخاوف بشأن الآثار الجانبية المحتملة، بدأت الحكومة اليوم الاثنين في توفير التغطية الطبية للحالات المرضية الخطيرة بعد تلقي التطعيم، حتى لو لم تكن هناك علاقة سببية بينها وبين اللقاح.وسيتم تقديم ما يصل إلى 10 ملايين وون من الدعم الحكومي للمتقدمين وبأثر رجعي. وقد تم تأكيد أن 6 أشخاص من المتقدمين مؤهلون للحصول على ذلك الدعم اعتبارا من الساعة 10:00 صباح اليوم الاثنين.