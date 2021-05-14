تمديد قواعد التباعد الاجتماعي في كوريا لـ3 أسابيع أخرى

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أعلن رئيس الوزراء الكوري "كيم بو كيوم" اليوم الجمعة أن الحكومة ستمدد إجراءات التباعد الاجتماعي الحالية، بما في ذلك حظر تجمع خمسة أشخاص فأكثر، لـ3 أسابيع أخرى، حتى يوم 13 يونيو.وجاء إعلان "كيم" خلال اجتماع حكومي بشأن الاستجابة لفيروس كورونا عقد في سيول.وأشار رئيس الوزراء إلى عدم انخفاض معدل عدد الحالات اليومي عن 500 حالة في الآونة الأخيرة، مع استمرار تفشي المرض في جميع مناحي الحياة اليومية، لكنه أشار أيضا إلى انخفاض عدد الحالات الخطيرة والحرجة ووجود ما يكفي من أسرّة في المستشفيات.وأضاف "كيم" أن الحكومة ستدرس تعزيز إجراءات الحجر الصحي في حالة ارتفاع عدد الإصابات.وستظل منطقة سيول الكبرى تحت المستوى الثاني، وهو ثالث أعلى مستوى في النظام المكون من خمسة مستويات، وستظل الأجزاء الأخرى من البلاد تحت المستوى 1.5.كما حث رئيس الوزراء المواطنين على تلقي التطعيم، مشددا على سلامة وفاعلية لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.