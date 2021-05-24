الرئيس مون يعود من الولايات المتحدة

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عاد الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى بلاده ليلة أمس الأحد بعد رحلة استغرقت أربعة أيام إلى الولايات المتحدة، حيث عقد مون مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أول قمة ثنائية مباشرة بينهما في البيت الأبيض يوم الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة، واستمرت قرابة ثلاث ساعات. وقد اتفق الرئيسان على حل قضايا شبه الجزيرة الكورية من خلال الدبلوماسية والحوار، وإقامة مشاركة عالمية في اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتعزيز التعاون في سلسلة التوريد للقطاعات الصناعية الرئيسية بما في ذلك أشباه الموصلات والبطاريات. كما حضر مون اجتماعا للمسؤولين التنفيذيين في صناعات السيارات وأشباه الموصلات والبطاريات واللقاحات من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يوم السبت، ووقعت شركة "سام سونغ بايولوجيكس"، وهي شركة أدوية بيولوجية كورية جنوبية، اتفاقية لتصنيع لقاح كورونا الخاص بشركة الأدوية الأمريكية موديرنا في مصنعها المحلي. وتم التوقيع على هذا الاتفاق خلال حدث لمشاركة اللقاحات عقد في واشنطن بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وبحضور الرئيس مون. وقبل مغادرته الولايات المتحدة، قام الرئيس بزيارة قصيرة إلى موقع شركة "إس كي إنوفيشن" الكورية لصناعة البطاريات لإنشاء مصنع جديد في ولاية جورجيا الأمريكية. وسوف يلتقي الرئيس مون بنظيره الأمريكي مرة أخرى خلال اجتماعات قمة مجموعة السبعة المقرر عقدها في الفترة من 11 إلى 13 يونيو في بريطانيا.