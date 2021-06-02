وصول الدفعة الأولى من لقاحات موديرنا إلى كوريا الجنوبية

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وصلت الدفعة الأولى من لقاح كورونا الذي تصنعه شركة الأدوية الأمريكية موديرنا إلى كوريا الجنوبية.ووفقا لفريق العمل الحكومي المعني بالتطعيم ضد فيروس كورونا كورونا أمس الثلاثاء، وصلت طائرة تابعة لشركة "آسيانا" وعلى متنها 55 ألف جرعة من لقاحات موديرنا، أي بما يكفي لتطعيم 27 ألفا و550 شخصا، إلى مطار إنتشون الدولي في حوالي الساعة 4 من مساء أمس.ويعد هذا أول تسليم بموجب اتفاق سيول مع شركة موديرنا لتوريد ما مجموعه 40 مليون جرعة، كما أن هذا اللقاح هو اللقاح الثالث المضاد لفيروس كورونا الذي تتسلمه كوريا للاستخدام العام بعد لقاحات أسترازينيكا وفايزر.وسوف تتولى شركة "جي سي فارما" الكورية عمليات التوزيع المحلي لهذه اللقاحات، بحيث تكون الدفعة الأولى مخصصة للعاملين الصحيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، ومن المتوقع أن يبدأ التطعيم في منتصف يونيو.