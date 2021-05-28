سيول تؤكد عزمها استئناف الرحلات السياحية إلى جبل كوم كانغ الكوري الشمالي

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التقى وزير التوحيد الكوري الجنوبي "لي إين يونغ" بـ"هيون جونغ اون" رئيسة مجموعة "هيون ديه"، حيث أكد من جديد على عزم الحكومة استئناف الرحلات السياحية إلى جبل "كوم كانغ" في كوريا الشمالية عندما تتهيأ الظروف المناسبة للتبادلات بين الكوريتين.والتقى الوزير لي مع هيون التي كانت مجموعتها تنظم رحلات سياحية إلى الجبل الكوري الشمالي، في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم في مكتبه، حيث أشار إلى أنه تم الاتفاق على تطبيع النشاط السياحي في ذلك الجبل ضمن البيان المشترك الصادر عن القمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ في عام 2018، وأكد تمسك الحكومة الكورية الجنوبية بتنفيذ هذه الأنشطة السياحية مع كوريا الشمالية بشكل فعال ودون تغير.كما أعرب عن أمله في استئناف تلك الرحلات لتشمل أولا أفراد الأسر المشتتة بين الكوريتين، ثم توسيع مساحة التعاون لتشمل منطقتي "وان سان" و"ما شيك ريونغ" وغيرها في كوريا الشمالية.ومن جانبها، قالت رئيسة مجموعة هيون ديه إنها تعلق آمالا كبيرة على استئناف تلك الرحلات خاصة بعد مباحثات القمة الكورية الأمريكية الأخيرة، وأن يتم تخفيف التوتر بين الكوريتين، وإعادة تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي في أقرب وقت ممكن، مؤكدة على أن مجموعة هيون ديه ستبذل قصارى جهدها لتحقيق هذه الأهداف.