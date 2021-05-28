الكشف عن وثائق سرية أمريكية حول انتفاضة كوانغ جو

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كشفت الولايات المتحدة مؤخرا عن 14 وثيقة من الوثائق السرية الخاصة بانتفاضة كوانغ جو الديمقراطية التي اندلعت في كوريا الجنوبية في عام 1980، وذلك تلبية لطلب من الحكومة الكورية.وجاء في إحدى الوثائق التي أعدتها الحكومة الأمريكية في شهر مايو من عام 1980 أن القادة العسكريين الكوريين استولوا تماما على السلطات الحقيقية وفي مقدمتهم "جون دو هوان"، بينما كان الرئيس الكوري آنذاك "تشيه كيو ها" رئيسا بلا نفوذ.وفي وثيقة أخرى في شهر يناير، اتضح أن وزير الدفاع وقتها "جو يونغ بوك" قد أعرب عن استيائه بسبب عدم التمكن من السيطرة على قائدة الجيش.وتقول لجنة تقصي الحقائق حول الانتفاضة إن هناك المزيد من الوثائق السرية الأمريكية التي يمكن أن تساعد على توضيح المسؤول عن إصدار أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في ذلك الوقت.وطلبت اللجنة عبر الحكومة الكورية من الجانب الأمريكي الكشف الكامل عن الوثائق السرية التي أعدتها وزارة الدفاع الأمريكية خلال فترة الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية.