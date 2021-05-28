محادثات هاتفية بين الرئيس الكوري ورئيس وزراء بريطانيا قبل قمة السبع

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أجرى الرئيس "مون جيه إين" محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" أمس الخميس قبل قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في بريطانيا الأسبوع القادم.وخلال المحادثات، قال الرئيس "مون" إن كوريا الجنوبية ستشارك بنشاط في مناقشات مجموعة السبع بشأن الجهود المبذولة للتعامل مع القضايا العالمية، مثل جائحة كورونا والتعافي الاقتصادي وتغير المناخ.وأوضحت المتحدثة باسم الرئاسة "بارك كيونغ مي" أن تلك المحادثات تمت بناء على طلب من بريطانيا واستمرت لمدة 30 دقيقة.ومن المقرر أن يستضيف "جونسون" قمة مجموعة السبع في "كورن وول" من يوم الجمعة القادم وحتى الأحد، وقد تمت دعوة الرئيس "مون" إلى حضور القمة كضيف.وشكر "مون" رئيس الوزراء البريطاني "جونسون" على الدعوة، وأعرب عن أمله في أن تسفر القمة عن إجراءات جوهرية للتغلب على جائحة كورونا والاستعداد للأوبئة في المستقبل.ومن جانبه، أشاد "جونسون" بالتزام "مون" بالمساهمة في مجموعة السبع، وأعرب عن أمله في القيام بدور مهم في توسيع نطاق المناقشات في القمة.