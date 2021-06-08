مسؤول ياباني يقول إن طوكيو تتطلع إلى مقترحات كوريا حول القضايا العالقة

Photo : YONHAP News

قالت اليابان أمس الاثنين إنها تراقب موقف كوريا الجنوبية بعد أن رفضت محكمة كورية دعوى للتعويض من قبل الضحايا الكوريين للعمل القسري في زمن الحرب، ضد بعض الشركات اليابانية.وأدلى "كاتسونوبو كاتو" كبير امناء مجلس الوزراء اليابانى بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفى دورى، حيث رفض التعليق على الحكم القضائي الكوري.وأشار "كاتو" إلى أن سيول وطوكيو تواجهان حاليا صعوبات في علاقاتهما بسبب الخلاف حول قضية العمل القسري وقضية نساء المتعة. وأضاف الوزير الياباني أنه من المهم أن تستجيب كوريا الجنوبية بمسؤولية لحل القضايا الثنائية المعلقة، وأن اليابان تراقب الاقتراحات المحددة التي ستقدمها سيول لحلها.وعندما طُلب منه التعليق على أحكام كوريا الجنوبية الأخيرة لصالح اليابان، قال "كاتو" إنه ليس في وضع يسمح له بالتعليق على حكم قضائي كوري جنوبي. وأضاف أن اليابان ستواصل مراقبة التطورات في تلك القضايا.