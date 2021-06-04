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الدولية

المبعوث الأمريكي سونغ كيم يزور كوريا الجنوبية في منتصف يونيو

Write: 2021-06-08 10:54:33Update: 2021-06-08 10:54:56

المبعوث الأمريكي سونغ كيم يزور كوريا الجنوبية في منتصف يونيو

Photo : YONHAP News

من المنتظر أن يقوم المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية بزيارة إلى كوريا الجنوبية في منتصف شهر يونيو الجاري.
ونقل تقرير بثته قناة "جي إن إن" اليابانية أمس الاثنين عن مصدر في الحكومة الكورية قوله إن "كيم"، الذي تم تعيينه في هذا المنصب الشهر الماضي، سوف يزور العاصمة سيول في منتصف هذا الشهر.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يقوم "كيم" خلال الزيارة بإجراء مباحثات مع المسؤولين الكوريين لتنسيق الجهود بين البلدين بشأن قضايا كوريا الشمالية، بعد أن أكملت إدارة "جو بايدن" مراجعة سياساتها تجاه كوريا الشمالية.
وقال التقرير إن المبعوث الأمريكي الخاص قد يزور اليابان أيضا قبل أو بعد زيارته إلى كوريا.
وكان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد أعلن يوم 21 مايو الماضي عن تعيين "سونغ كيم" خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد قمته مع رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين".
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