العراق يناقش بناء مفاعل نووي مع كوريا الجنوبية ودول أخرى

Photo : YONHAP News

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء أن العراق يناقش بناء مفاعلات نووية لحل مشكلة نقص الطاقة مع دول مختلفة، من بينها كوريا الجنوبية وروسيا.وقال كمال حسين لطيف، رئيس هيئة تنظيم المصادر المشعة في العراق، في مقابلة مع "بلومبيرغ" أمس الثلاثاء إن الهيئة تناقش التعاون مع مسؤولين كوريين جنوبيين وروس.وأضاف أن المسؤولين الكوريين قالوا في وقت سابق من العام إنهم يريدون المساعدة في بناء المحطات، وعرضوا القيام بجولة في المفاعلات النووية في الإمارات التي تديرها شركة كوريا للطاقة الكهربائية.ويعد العراق هو المنتج الثاني للنفط بين أعضاء منظمة الأوبك المصدرة للبترول، لكنه يعاني من نقص في الطاقة منذ الغزو الأمريكي في عام 2003.وقال لطيف إن بلاده تسعى إلى بناء ثمانية مفاعلات قادرة على إنتاج نحو 11 غيغاوات بحلول عام 2030، بخطة تمويل تقدر بما مجموعه 40 مليار دولار.