كوريا تجري مناورات دوكدو الدفاعية واليابان

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أجرى الجيش الكوري الجنوبي تدريبات عسكرية نصف سنوية لحماية جزر دوكدو الواقعة في أقصى شرق البلاد.ووفقا لمصدر حكومي أمس الثلاثاء، نظمت قوات مشتركة من سلاح البحرية الكورية الجنوبية والقوات الجوية وحرس السواحل، تدريبات حماية إقليم البحر الشرقي في وقت سابق من يوم أمس.ولم تشمل التدريبات مشاركة سلاح مشاة البحرية التابع لها.وقال المصدر إنه في حين تم تقليص التدريبات في النصف الثاني من العام الماضي بسبب الطقس ووباء كورونا، فقد تم إجراء التدريبات هذا العام على نطاق مماثل للسنوات السابقة. ومع ذلك، لم تجر أي تدريبات على الهبوط.ومن جانبها احتجت اليابان على التدريبات الأخيرة، حيث إنها ادعت مرارا وتكرارا امتلاكها لدوكدو، وقدمت وزارة الدفاع اليابانية شكوى بعد استدعائها للملحق العسكري في سفارة كوريا الجنوبية لدى طوكيو. وفي المقابل، أعربت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن "أسفها الشديد" إزاء احتجاج الحكومة اليابانية، ووصفت تلك التتدريبات بأنها "تدريبات سيادية" تهدف إلى حماية أراضي كوريا الجنوبية وممتلكاتها.