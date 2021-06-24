وزير خارجية كوريا الشمالية يقول إن بيونغ يانغ لا تفكر في التواصل مع الولايات المتحدة

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نفت كوريا الشمالية مرة أخرى احتمالية استئناف الحوار مع الولايات المتحدة.وقال وزير خارجية كوريا الشمالية "ري سون كوون" أمس الأربعاء إن بلاده لا تفكر في إجراء اتصالات لا معنى لها أو أي احتمالات أخرى لها علاقة بالولايات المتحدة لن تؤدي إلا إلى تضييع وقتها الثمين.وجاءت تلك التصريحات بعد يوم من إعلان "كيم يو جونغ"، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، أن توقعات الولايات المتحدة باستئناف الحوار مع بيونغ يانغ "سيغرقها في خيبة أمل كبرى".وفي إشارة إلى بيان "كيم"، قال "ري" إن وزارة خارجية كوريا الشمالية ترحب ببيان شقيقة الزعيم الذي رفضت فيه بوضوح توقعات واشنطن المتسرعة.وقد جاءت تصريحات "كيم" بعد أن وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" تصريحات "كيم جونغ أون" التي قال فيها إنه يجب على كوريا الشمالية الاستعداد للحوار والمواجهة مع الولايات المتحدة بأنها "إشارة مثيرة للاهتمام".