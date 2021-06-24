وزارة الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تزال منفتحة على المسار الدبلوماسي مع بيونغ يانغ

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة ما زالت منفتحة على الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، بعد ساعات من إعلان كوريا الشمالية أنها لا تفكر في إجراء أي حوار مع الولايات المتحدة.وقدم متحدث باسم الوزارة ذلك الموقف عندما طُلب منه التعليق على تصريح لوزير خارجية الشمال "ري سون كوون" بأن بيونغ يانغ لا تفكر في إجراء أي اتصال مع واشنطن.وردا على استفسار من وكالة يونهاب للأنباء، قال المتحدث إن الولايات المتحدة على علم بهذه التقارير. وأضاف أن واشنطن تظل منفتحة على الدبلوماسية، وتأمل في أن تستجيب كوريا الشمالية بصورة إيجابية لجهود الولايات المتحدة من أجل الحوار.وقد أصدرت الوزارة موقفا مماثلا أول أمس بعد أن انتقدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم يو جونغ" الولايات المتحدة بسبب "توقعاتها الخاطئة" بشأن الحوار.وقال المتحدث باسم الوزارة "نيد برايس" يوم الثلاثاء إن واشنطن لا تزال تأمل في أن تستجيب كوريا الشمالية لمحاولات التواصل، مضيفًا أنها لم تغير موقفها من المسار الدبلوماسي.