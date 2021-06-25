زيادة صادرات الشركات الصغيرة في كوريا للشهر السابع على التوالي

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طبقا لتقرير صادر عن معهد أبحاث الشركات الصغيرة والمتوسطة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، بلغ حجم صادرات تلك الشركات في شهر مايو الماضي 9.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 38.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا تكون صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة قد سجلت ارتفاعا للشهر السابع على التوالي، منذ شهر نوفمبر من العام الماضي.ومن بين أكثر الدول التي استقبلت صادرات من الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة: ألمانيا وفيتنام والولايات المتحدة، بينما كان أكثر المنتجات التصديرية حجما السيارات وقطع غيارها والأدوية.من جهة ثانية، شهد عدد الموظفين الجدد في الشركات الصغيرة والمتوسطة في شهر مايو الماضي زيادة بنسبة 1.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 24 مليونا و720 ألف شخص، مسجلا بذلك زيادة للشهر الثالث على التوالي.