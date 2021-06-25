مبيعات صناعة المحتويات الكورية تنخفض لأول مرة منذ 12 عاما بسبب كورونا

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انخفض حجم مبيعات صناعة المحتويات الكورية في العام الماضي بسبب جائحة كورونا، فيما سجل حجم صادراتها زيادة بفضل انتعاش صناعة ألعاب الكمبيوتر وموجة الثقافة الكورية "هاليو".وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ووكالة المحتويات الإبداعية الكورية اليوم الاثنين، بلغ حجم مبيعات صناعة المحتويات الكورية في العام الماضي 126 تريليون وون، بانخفاض نسبته 0.5% مقارنة بالعام الأسبق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها حجم مبيعات المحتويات الكورية منذ عام 2008.وفي الوقت نفسه شهد حجم صادرات المحتويات في العام الماضي زيادة بنسبة 6.3%، ليصل إلى 10 مليارات و830 مليون دولار، منها 7 مليارات و250 مليون دولار من ألعاب الكمبيوتر.وأرجع التقرير السبب في زيادة حجم صادرات المحتويات الكورية، رغم انخفاض حجم مبيعاتها، إلى زيادة صادرات المحتويات ذات الصلة بفرقة "بي تي إس" والأفلام، بما في ذلك فيلم "الطفيلي" للمخرج "بونغ جون هو".