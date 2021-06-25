توقعات بتجاوز الصادرات الكورية مستوى 600 مليار دولار هذا العام

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من المتوقع أن يتجاوز حجم الصادرات الكورية مستوى 600 مليار دولار هذا العام، وذلك لأول مرة منذ عام 2018.ووفقا لتقرير صادر عن معهد أبحاث التجارة الدولية التابع لاتحاد التجارة الكورية اليوم الاثنين، من المتوقع أن يصل حجم الصادرات الكورية هذا العام إلى 601.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 17.4% مقارنة بالعام الماضي.أما حجم الواردات فمن المتوقع أن يصل إلى 591.2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 26%، مسجلا بذلك 10.6 مليار دولار من الفائض التجاري.وبهذا من المتوقع أن يبلغ حجم التجارة الكورية تريليونا و192.9 مليار دولار هذا العام، بعد أن كان 980.1 مليار دولار في العام الماضي.وقال التقرير إن حجم صادرات المنتجات الكورية الرئيسية سيشهد زيادة مستمرة في النصف الثاني من هذا العام بفضل توريد لقاحات كورونا وتطبيع الأنشطة الاقتصادية في مختلف دول العالم.وتوقع التقرير أيضا أن يتجاوز حجم صادرات أشباه الموصلات الكورية 100 مليار دولار هذا العام بسبب زيادة الطلب على أشباه الموصلات الخاصة بالهواتف الذكية وارتفاع قيمتها التصديرية.ومن بين المنتجات الأخرى التي ستتمتع بزيادة في حجم صادراتها: المنتجات النفطية والبيتروكيميائية والسيارات وقطع غيارها.