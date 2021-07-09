كوريا الشمالية تقول إن إنتاجها الغذائي سجل أقل مستوياته في 10 أعوام

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اعترفت كوريا الشمالية بأنها تعاني من انخفاض الإنتاج الغذائي ونقص الأدوية الأساسية، ومنها اللقاحات.وقال مكتب التمثيل الدبلوماسي الكوري الجنوبي في الأمم المتحدة إن كوريا الشمالية كشفتْ عن تقرير المراجعة الوطنية الطوعية في منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى الذي عُقد أمس الثلاثاء عبر الفيديو.وقالت كوريا الشمالية في هذا التقرير إن خطتها لإنتاج 7 ملايين طن من الحبوب الغذئية لم يتم تنفيذها بشكل سلس، مضيفةً أن إنتاجها الغذائي بلغ 4.95 مليون طن عام 2018، مسجلا بذلك أقل مستوياته في 10 أعوام.كما قالت إنها تعاني من نقص الكوادر الطبية، والبنية التحتية لتكنولوجيا إنتاج الأدوية، والأدوات الطبية، بالإضافة إلى الأدوية الأساسية.وأضافت أنها تعاني أيضا نقص إنتاج الطاقة الكهربائية، مؤكدة أنها ستقوم بتعزيز علاقات التعاون مع جميع الدول الصديقة لها، والتعاون الدولي بين الدول النامية ضمن الجهود الرامية إلى التغلب على تلك العقبات.وتُعَدُّ هذه هي المرة الأولى التي كشفتْ فيها كوريا الشمالية عن تقرير المراجعة الوطنية الطوعية منذ أن تم تطبيق نظام التقرير بناءً على القرار الذي تبنته الأمم المتحدة عام 2015.