الرئيس مون يزور اليابان في افتتاح الأولمبياد ويعقد قمة مع سوغا يوم الجمعة

Photo : YONHAP News

أفادت الأنباء بأن كوريا الجنوبية واليابان قررتا عقد قمة بين قائديْهما في طوكيو يوم الجمعة القادم عند افتتاح دورة طوكيو للألعاب الأولمبية الصيفية.وقال تقرير نشرته صحيفة "يوميوري شيمبون" اليومية اليابانية، اليوم الاثنين، إن الرئيس الكوري مون سوف يزور اليابان لحضور حفل افتتاح أولمبياد طوكيو وسيعقد قمة مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا في دار الضيافة في قصر "أكاساكا".وأضافت الصحيفة أنه في أول قمة مباشرة بينهما، من المرجح أن يناقش الجانبان قضايا الضحايا الكوريين الجنوبيين للاسترقاق الجنسي والعمل القسري في اليابان في زمن الحرب.كما ورد أن حكومة طوكيو سوف تفصل دبلوماسيا يابانيا أدلى مؤخرا بتصريحات بذيئة عن الرئيس مون خلال اجتماع مع مراسل كوري جنوبي. وكان "هيروهيسا سوما" نائب رئيس البعثة في السفارة اليابانية، قد وصف الرئيس مون بأنه "يلعب مع نفسه" في أثناء حديثه عن رغبة رئيس كوريا الجنوبية في الاجتماع مع سوغا ومناقشة تحسين العلاقات الثنائية. وذكرت صحيفة يوميوري أن اليابان لا تريد أن تعيق هذه التصريحات القمة بين مون وسوغا.