مكتب الرئاسة يقول إنه من غير المؤكد ما إذا كانت زيارة الرئيس مون لليابان ستتحقق

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قال مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة الكورية في موجز صحفي مكتوب اليوم الاثنين إنه من غير المؤكد أن تتحقق زيارة الرئيس الكوري "مون جيه إين" لليابان، وعقد القمة الكورية اليابانية خلال هذه الزيارة.ويشير هذا التصريح إلى أن الحكومة الكورية ترفض تأكيد صحة النبأ من الجانب الياباني الذي يفيد بأن أول قمة كورية يابانية ستُعقَد يوم الثالث والعشرين من يوليو خلال زيارة الرئيس الكوري "مون" لليابان.وأضاف المسؤول أن سيول وطوكيو تُجريان حاليا مشاورات حول إمكانية زيارة الرئيس "مون" لليابان، قائلا إنه لم يتم حتى الآن إحراز نتائج جيدة من تلك المشاورات.وكانت الحكومة الكورية قد وضعت شرطًا مسبقا لعقد قمة بين البلدين، وهو إحراز نتائج مثمرة من القمة يفهمها ويعترف بها الشعب الكوري، لكن يبدو أن الجانب الياباني لم يوضح حتى الآن موقفه بشأن الشرط الكوري.إلى جانب هذا، لم تتخذ الحكومة اليابانية الإجراءات الرسمية بشأن التصريح غير اللائق لـ"هيروهيسا سوما" الوزير المفوض في السفارة اليابانية لدى سيول، وهو ما يُعيق احتمال عقد القمة الكورية اليابانية.