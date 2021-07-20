تطعيم الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عاما بلقاحات موديرنا أو فايزر

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من المقرر أن يتلقى أولئك الذين هم في الخمسينيات من العمر في كوريا إما لقاح موديرنا أو لقاح فايزر عندما يبدأ تطعيمهم الأسبوع القادم، بسبب التأخير المتوقع في التسليم من شركة موديرنا.وقال فريق العمل الحكومي المعني بالتطعيم أمس الاثنين إنه بسبب "الوضع السيئ" فيما يتعلق بإمدادات اللقاحات، قررت الحكومة استخدام لقاح فايزر لبعض الناس في هذه الفئة العمرية، مع بدء تطعيمهم بالجرعة الأولى يوم الاثنين القادم.وأضاف الفريق أنه على الرغم من عدم وجود تغيير في العرض المشترك للإمدادات في شهري يوليو وأغسطس، فمن المتوقع أن تصل معظم جرعات موديرنا لتسليم شهر يوليو في أواخر يوليو.وقد احتفظت الحكومة الكورية بلقاحات فايزر الذي سيتم إعطاؤه لمن هم في الخمسينيات من العمر لاستخدامه في أغسطس. كما سيمدد فريق العمل اليوم الأخير للتطعيم لمن تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عاما لمدة ثلاثة أيام، من 25 أغسطس إلى 28 أغسطس، لضمان استقرار موعد التطعيم القادم. ويُفترض أن حوالي سبعة ملايين و400 ألف شخص مؤهلون للحصول على اللقاحات المخصصة لهذه الدورة.