هزيمة المنتخب الكوري الجنوبي أمام نيوزيلندا في المباراة الافتتاحية لأولمبياد طوكيو

Photo : YONHAP News

خسر منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي لكرة القدم للرجال أمام نيوزيلندا بهدف نظيف، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية التي أقيمت أمس الخميس.وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب "إيباراكي كاشيما" أمس الخميس، سجل المهاجم "كريس وود" في نادي "بيرنلي" بالدوري الإنكليزي الممتاز الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 70، ليقدم لكوريا الجنوبية أول هزيمة لها أمام نيوزيلندا تحت سن 23 عاما.وقد فازت كوريا الجنوبية على نيوزيلندا في المواجهات الثلاثة السابقة، بما في ذلك فوزها بنتيجة 2-1 قبيل أولمبياد لندن عام 2012.وسوف تؤدي الخسارة إلى صعوبات في محاولة فريق المدرب "كيم هاك بوم" للفوز بالميدالية الأولمبية الثانية في كرة القدم، بعد أن أحرزت كوريا الجنوبية الميدالية البرونزية في أولمبياد لندن.ومن المقرر أن تواجه كوريا الجنوبية رومانيا يوم الأحد، ثم ستواجه هندوراس يوم الأربعاء المقبل.وكانت مباراة كرة القدم التي أقيمت أمس هي أول مسابقة رسمية للرياضيين الكوريين الجنوبيين في الأولمبياد، على الرغم من أن دورة الألعاب الأولمبية ستبدأ رسميا اليوم الجمعة.