واشنطن قد تطلب مساعدة الصين بشأن قضايا كوريا الشمالية

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ألمحت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة قد تسعى للتعاون مع الصين فيما يتعلق بقضايا كوريا الشمالية، قبل زيارة نائبة وزير الخارجية إلى الصين.وقال المتحدث باسم الوزارة "نيد برايس" أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي إن واشنطن تسعى للتعاون مع الصين عندما تتفق مصالحهما معا، وأضاف أن كوريا الشمالية هي واحدة من تلك المجالات التي "يوجد فيها بعض التوافق على الأقل".وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي تستعد فيه نائبة وزير الخارجية "ويندي شيرمان" لزيارة الصين يومي الأحد والاثنين، بعد اختتام زيارتها إلى اليابان وكوريا الجنوبية ومنغوليا.وفيما يتعلق بزيارة الصين، قال "برايس" إن الولايات المتحدة تتوقع أن تكون مجمل العلاقات الثنائية على جدول الأعمال، بما في ذلك عناصر التنافس وعناصر الخصومة وعناصر التعاون المحتملة.وقال المتحدث إن الولايات المتحدة ستواصل السعي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في الشمال، مضيفا أنها لا تزال قلقة بشأن الوضع الإنساني.كما أكد مجددا أن الولايات المتحدة ليس لديها خطة لتوفير لقاحات فيروس كورونا لكوريا الشمالية.