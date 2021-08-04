الولايات المتحدة تعزز نصائح السفر لكوريا الجنوبية بدرجة واحدة إلى المستوى الثاني

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عززت الولايات المتحدة من إرشادات السفر إلى كوريا الجنوبية بدرجة أعلى وسط الزيادة الأخيرة في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا.ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية نصائح السفر المحدثة لمختلف دول العالم أول من أمس الإثنين، بما في ذلك نصائح السفر الخاصة بكوريا، والتي تم رفعها من المستوى الأول المسمى "احتياطات عادية"، إلى المستوى الثاني المسمى "زيادة الحذر". وجاء هذا التغيير بعد حوالي شهرين من إصدار واشنطن أقل تحذير من السفر إلى كوريا الجنوبية في نظام تنبيه السفر المكون من أربعة مستويات.ويذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية تقوم بتعديل نصائح وتنبيهات السفر بناء على تقييم من قبل المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وقد ظل العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية في مستوى يزيد عن ألف حالة لمدة أربعة أسابيع متتالية، حيث تكافح كوريا في مواجهة الموجة الرابعة من الوباء.