هزيمة فريق البيسبول الكوري الجنوبي أمام الولايات المتحدة في مباراة نصف النهائي في أولمبياد طوكيو

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أضاعت كوريا الجنوبية اليوم الخميس فرصتها الثانية للدفاع عن الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو.وخسرت كوريا الجنوبية أمام الولايات المتحدة بنتيجة 2-7 في مباراة نصف النهائي التي أقيمت على ملعب "يوكوهاما" مساء اليوم الخميس. وهذه هي المرة الثانية التي يعاني فيها الفريق الكوري الجنوبي من الهزيمة أمام الولايات المتحدة في الدورة الأولمبية الحالية.وبعد تلك الهزيمة، ستواجه كوريا الجنوبية فريق جمهورية الدومينيكان لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية ظهر يوم السبت المقبل.وكانت كوريا الجنوبية، حاملة اللقب، تسعى لإحراز الميدالية الذهبية مرة أخرى حيث فازت باللقب في أولمبياد بكين 2008. وقد تمت إزالة البيسبول من دورتي لندن وريو الأولمبيتين، ولكن تم إعادتها مجددا في أولمبياد طوكيو.