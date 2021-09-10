الدولية تقرير يحذر من استخدام هويات مزورة للتهرب من العقوبات على كوريا الشمالية

قال مركز أبحاث أمريكي في تقرير جديد إن كوريا الشمالية تستخدم تقنيات أكثر تطورا لتأمين الإمدادات المحظورة عليها بموجب العقوبات الدولية.

ووفقا لمركز الدراسات الدفاعية المتقدمة، وهو منظمة غير ربحية يقع مقرها في الولايات المتحدة، فإن السفن المشتبه في تهربها من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية تصنع هويات مزورة لإخفاء خضوعها للعقوبات.

وقال محللو المركز إنهم توصلوا إلى عمليات تضليل متعمدة لهويات السفن المرتبطة بانتهاكات العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وأضاف المحللون أن هناك سفينتين تعتبران مثالا على ذلك، حيث حصلت هاتان السفينتان الخاضعتان للعقوبات على هويات جديدة لإخفاء هويتهما الحقيقية.

وقال مركز الأبحاث إن تزوير هوية السفن يعد تقنية أكثر تعقيدا من مجرد إجراء تغييرات شكلية بسيطة على مظهرها.

