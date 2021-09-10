الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الدولية

تقرير يحذر من استخدام هويات مزورة للتهرب من العقوبات على كوريا الشمالية

Write: 2021-09-10 10:15:38

قال مركز أبحاث أمريكي في تقرير جديد إن كوريا الشمالية تستخدم تقنيات أكثر تطورا لتأمين الإمدادات المحظورة عليها بموجب العقوبات الدولية.
ووفقا لمركز الدراسات الدفاعية المتقدمة، وهو منظمة غير ربحية يقع مقرها في الولايات المتحدة، فإن السفن المشتبه في تهربها من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية تصنع هويات مزورة لإخفاء خضوعها للعقوبات.
وقال محللو المركز إنهم توصلوا إلى عمليات تضليل متعمدة لهويات السفن المرتبطة بانتهاكات العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.
وأضاف المحللون أن هناك سفينتين تعتبران مثالا على ذلك، حيث حصلت هاتان السفينتان الخاضعتان للعقوبات على هويات جديدة لإخفاء هويتهما الحقيقية.
وقال مركز الأبحاث إن تزوير هوية السفن يعد تقنية أكثر تعقيدا من مجرد إجراء تغييرات شكلية بسيطة على مظهرها.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;