واشنطن تشدد على عدم وجود نوايا عدائية لديها تجاه كوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ليس لديها نية عدائية تجاه كوريا الشمالية، مؤكدة أنها مستعدة للحوار دون أي شروط مسبقة.وأصدر متحدث باسم الوزارة ذلك الموقف ردا على استفسار من وكالة يونهاب للأنباء التي تتخذ من سيول مقرا لها، حيث قال المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الولايات المتحدة ليس لديها نية عدائية تجاه بيونغ يانغ.وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة مستعدة للاجتماع مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة، وأعرب عن أمله في أن تستجيب كوريا الشمالية لمبادرات الولايات المتحدة للتواصل.وجاءت هذه التصريحات بعد أن قال الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في خطاب ألقاه إن إدارة "بايدن" تتبع سياسات معادية لكوريا الشمالية، وأن عرضها للحوار هو مجرد تمويه.وقال المتحدث إن السياسات الأمريكية تدعو إلى اتباع نهج عملي محسوب منفتح على الدبلوماسية مع بيونغ يانغ، وأكد أن واشنطن ستستكشف الخيارات الدبلوماسية مع بيونغ يانغ لتحقيق تقدم ملموس، لزيادة أمن الولايات المتحدة وحلفائها وقواتها المنتشرة.